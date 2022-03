Un nouveau label immobilier bas carbone européen

L'association française BBCA apporte son expertise technique pour développer le « premier » label immobilier bas carbone paneuropéen. Ce projet regroupe plusieurs acteurs européens du secteur : BPI (Luxembourg, Belgique, Pologne), NSI (Pays-Bas), WO2 et Icamap (Luxembourg, France et Royaume-Uni) ainsi que Generali Real Estate, BNP Paribas Real Estate, Covivio et Ivanhoé Cambridge. Struan Robertson soutient également cette initiative.

La méthodologie du label devrait être prête cet été, et les premiers bâtiments exemplaires en Europe pourront le demander d'ici à la fin de l'année, ont annoncé, le 14 mars, les partenaires du projet dans un communiqué. Ce label vise à promouvoir la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie. Dans un premier temps, il ciblera les bureaux, le résidentiel et les hôtels.