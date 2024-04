Le ministère de l'Agriculture s'engage à mieux prévenir et réutiliser le bois scolyté

Les sécheresses répétitives d'année en année entraînent la mort d'un nombre grandissant de pins et favorisent également le développement de scolytes, des coléoptères « ravageurs » (à la fois à travers les parasites qu'ils véhiculent et les galeries qu'ils creusent dans les arbres). Résultat : le volume de bois mort ramassé et parfois réutilisé, ou « bois de crise », s'élève à 37 millions de mètres cubes depuis 2018 – par rapport aux 65 millions de mètres cubes totaux de bois prélevés chaque année en France. En déplacement ce 15 avril dans les Vosges, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a présenté son nouveau plan national d'actions pour endiguer le phénomène.

Le plan compte surtout sur la poursuite d'actions préalablement engagées, comme la surveillance des foyers de forêts scolytées par le département Santé des forêts (DSF) ou le soutien au remplacement des surfaces sinistrées à travers le guichet consacré par le plan France 2030. Le plan mise par ailleurs sur le lancement d'une mission interinspections, partagée entre le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd) et l'Inspection générale des finances (IGF), pour « mieux anticiper collectivement les crises (forestières) et leurs implications ».

Le ministère de l'Agriculture promet également la mise en place d'une « aide à l'acquisition de kits d'écorçage préventif » aux entreprises abatteuses et introduit une dérogation aux centrales à biomasse pour se fournir en bois de crise rendus inutilisables pour la construction.