Le ministère de l'Écologie présente les lauréats de deux appels à projets pour les PME

Le ministère de la Transition écologique a annoncé, ce vendredi 24 septembre, les petites et moyennes entreprises (PME) lauréates de deux appels à projets portés par l'Agence de la transition écologique (Ademe), dans le cadre du plan France Relance. La deuxième vague de l'appel à projets « Entreprises engagées pour la transition écologique », en premier lieu, permet à 96 entreprises (dont deux en Outre-mer, à Mayotte et en Guyane) de remporter une enveloppe de 100 000 euros, sur un budget total de 9,6 millions d'euros. Cette aide vise à soutenir les dépenses nécessaires à l'industrialisation et la mise sur le marché de produits et solutions technologiques innovantes. Parmi les projets sélectionnés par l'Ademe, le ministère cite, par exemple, la nouvelle gamme de panneaux photovoltaïques flottants conçus par l'entreprise Ciel & Terre International ou le système de recyclage en peintures acryliques de restes de peintures inutilisées de Circouleur.

Le second appel à projets, Perfecto, voit 15 PME lauréates bénéficier d'une aide oscillant entre 50 000 et 480 000 euros. Celle-ci servira à les accompagner dans « la mise en œuvre d'une démarche d'écoconception basée sur l'analyse de cycle de vie, lors de l'étape de R&D visant à mettre sur le marché un produit, un procédé ou un service à haute performance environnementale ». Cet appel à projets ouvrira une nouvelle session de novembre 2021 à février 2022, laquelle sera aussi disponible, cette fois, aux grandes entreprises.

En parallèle, le ministère de l'Écologie a annoncé la subvention forfaitaire de 1 650 projets d'études et d'investissements environnementaux, par le biais de son guichet de financement « Tremplin pour la transition écologique des PME ». Au total, la part de l'Ademe dans ces aides s'élève à 24,5 millions d'euros pour le premier semestre 2021. Selon le ministère de l'Écologie, « 96 % des entreprises bénéficiaires sont financées pour la première fois par l'Ademe (et), parmi ces entreprises, 85 % comptent moins de 50 salariés ».