Le ministère des Transports met en place le titre-mobilité pour les entreprises

Ce jeudi 23 décembre, Jean-Baptiste Djebarri, ministre délégué chargé des Transports, annonce la mise en place du titre-mobilité. Celui-ci a pour but de faciliter la prise en charge des frais de déplacements des salariés par leur employeur, en intégrant le forfait mobilités durables mis en place au printemps 2020. « Le titre-mobilité fonctionnera sur le modèle du titre-restaurant, souligne le ministère dans un communiqué : une solution de paiement facile à utiliser, intégrant le forfait mobilités durables ou l'aide de l'employeur pour les frais de carburant et pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. »

Pour rappel, le forfait mobilités durables donne la possibilité aux employeurs de prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés, du domicile au lieu de travail, qui privilégient des modes alternatifs à la voiture individuelle. La prise en charge est exonérée de charges sociales et d'impôt jusqu'à 600 euros par an et par salarié, en cumul d'un remboursement partiel d'un abonnement de transport.

Ce titre-mobilité, comme le forfait mobilités durables, n'est cependant pas une obligation. Le ministère délivre un agrément aux entreprises demandeuses du titre-mobilité et fournisseuses d'au moins un des biens ou services tels que le covoiturage, la vente de cycles à pédalage assisté ou encore la location de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.