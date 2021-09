Nature en ville : l'agence de l'eau Rhin-Meuse accompagne les bailleurs sociaux

L'agence de l'eau Rhin-Meuse lance un appel à projets à destination des bailleurs sociaux publics et privés pour encourager le développement de la nature en ville. « L'adaptation des villes au changement climatique passer[a] nécessairement par une évolution radicale dans la manière de gérer l'eau en ville et la mise en place de nouvelles solutions innovantes, compétitives en termes d'investissement et de fonctionnement », souligne l'agence de l'eau. Les bailleurs sociaux sont les propriétaires d'un patrimoine bâti mais également souvent de l'ensemble des infrastructures associées (voiries, réseaux, espaces verts...), qui représentent des surfaces conséquentes de l'espace urbain. »

Dans le bassin Rhin-Meuse, une cinquantaine de bailleurs gestionnaires d'un patrimoine bâti de près de 430 000 logements sont concernés. L'agence cible à travers l'appel à projets des études et travaux, mais aussi de la sensibilisation à des opérations de désimperméabilisation, de gestion intégrée des eaux pluviales, de végétalisation, d'économies d'eau ou encore de gestion écologique des espaces. Trois millions d'euros sont attribués à cet appel à projets.

Deux sessions sont prévues : l'une se clôturant le 31 janvier 2022, l'autre le 30 juin 2022.

Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre des orientations intégrant la biodiversité du programme d'intervention des agences.