Hélène Bernicot et Guillaume Desnoës succèdent à Emery Jacquillat à la présidence de l'association pour continuer notamment à élargir son audience.

Respectivement directrice générale du groupe bancaire Crédit mutuel Arkéa et cofondateur de la société Alenvi, spécialisée dans l'accueil du 3e âge, Hélène Bernicot et Guillaume Desnoës ont été élus à la coprésidence de la Communauté des entreprises à mission, jeudi 27 juin, lors de la première réunion du conseil d'administration de l'association. Guillaume Desnoës figurait déjà parmi ses administrateurs. Hélène Bernicot venait juste de prendre ce poste.

Celle-ci travaille au sein du Crédit mutuel Arkéa en 2004. Dans le secteur bancaire, ce groupe est le premier à s'être doté d'une Raison d'être en 2019, puis à intégrer l'association en 2022. Il est aussi le premier à avoir développé une méthode de calcul de la performance globale, prenant en compte l'ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes. Alenvi est également la première entreprise du secteur du grand âge à avoir inscrit sa raison d'être et ses objectifs dans ses statuts. « Le binôme avec Hélène Bernicot nous permet d'illustrer le fait que la société à mission concerne toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur, leur forme juridique et leur implantation géographique », remarque Guillaume Desnoës.

Les coprésidents auront la charge d'élargir le cercle de ces entreprises qui sont déjà un millier, en France et en Europe, tout en préservant l'ambition transformatrice du groupe. « Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour relever les défis sociaux et environnementaux qui s'imposent à nous, souligne Hélène Bernicot. Avec Guillaume Desnoës, je continuerai à promouvoir cette vision exigeante et inspirante d'une économie soutenable et responsable. » Pour cela, l'association mise beaucoup sur le partage entre pairs. Elle porte également une grande attention à l'enrichissement de son modèle et de son cadre d'exigence, notamment via l'Observatoire des sociétés à mission et ses liens avec les chercheurs.