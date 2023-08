Gaz verts : European Energy Exchange en charge des garanties d'origine et des certificats de production

C'est la société European Energy Exchange AG (EEX) qui a été choisie pour gérer, en France, via sa succursale parisienne, le registre national des garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et le registre national des certificats de production de biogaz. Cette filiale d'Europe Deutsche Börse AG représente la principale bourse de l'énergie en Europe. Elle développe, exploite et connecte les marchés des produits énergétiques et des matières premières. Elle joue aussi le rôle de plate-forme commune pour la mise aux enchères des quotas d'émission au sein de l'Union européenne (EU ETS). Sa nomination a été officialisée, pour une durée de cinq ans, par un arrêté du 4 août publié au Journal officiel de ce jeudi 24 août.