Éolien : une nouvelle filiale de l'Ifpen se spécialise dans les solutions numériques

L'Ifpen et trois de ses collaborateurs créent la société GreenWITS spécialisée dans les solutions numériques pour le secteur de l'éolien. Au sein d'un marché en forte croissance et concurrentiel, GreenWITS souhaite permettre aux développeurs et aux exploitants d'améliorer la conception et l'efficacité opérationnelle des parcs éoliens, leviers essentiels de leur rentabilité.

La nouvelle filiale de l'Ifpen compte optimiser la conception des parcs et l'implantation des éoliennes afin de limiter les pertes d'énergie par sillage. Elle cherche aussi à sécuriser le design des éoliennes marines, posées ou flottantes, mais aussi à suivre la performance et la santé des actifs éoliens.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie de valorisation des résultats de la recherche conduite par l'Ifpen. Dès 2011, l'institut lançait un programme de R&D sur l'éolien. Ces travaux ont conduit au développement de logiciels, notamment pour simuler le fonctionnement des éoliennes ou évaluer la ressource en vent au sein d'un parc, et au montage de partenariat avec des industriels. GreenWITS va appuyer son offre numérique sur les logiciels mis au point au sein d'Ifpen en bénéficiant de licences exclusives. De nouvelles innovations codéveloppées par l'Ifpen et GreenWITS seront ensuite mises sur le marché.