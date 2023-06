Nucléaire : le Gouvernement annonce de premières aides pour l'innovation et la formation

Réunis à Caen, le 9 juin dernier, les ministres de la Transition énergétique et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Agnès Pannier-Runacher et Sylvie Retailleau, ont dévoilé plusieurs mesures de financement destinées à la filière nucléaire dans le cadre du plan France 2030. En premier lieu, elles ont annoncé l'allocation d'une aide supplémentaire de 10 millions d'euros à destination de Nuward, le projet de petit réacteur modulaire (SMR) d'EDF. Cet accompagnement financier doit lui permettre d'aboutir à un « avant-projet détaillé », enrichi de diverses études, d'ici à 2026 afin d'engager la construction en 2030.

En parallèle, le Gouvernement a sélectionné les deux premiers lauréats de l'appel à projets « Réacteurs nucléaires innovants » : le microréacteur modulaire avancé (XAMR) à sels fondus (RSF) de la jeune pousse française Naarea et le réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb (RNR-Pb) de la start-up italo-britannique Newcleo. Ces derniers bénéficieront d'une somme cumulée de 24,9 millions d'euros pour poursuivre leur développement sur deux ans. Le premier volet de ce dispositif demeure encore ouvert et d'autres dossiers sont en cours d'instruction. Deux autres volets, amenés à financer les « preuves de concept », puis de premiers démonstrateurs, sont prévus en 2024, puis en 2026.

Le Gouvernement envisage, par ailleurs, de financer le projet, porté par EDF, Orano et Framatome, de multirecyclage en réacteurs à eau pressurisé (MRREP) des matières nucléaires. Hormis la partie industrielle, l'État a également alloué un soutien de 42 millions d'euros pour mener à bien le projet « Nouveau nucléaire, nouvelles compétences » (ou 3NC), dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir ». Son but est de sensibiliser et former des jeunes lycéens et étudiants au nucléaire en Normandie.