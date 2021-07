Ocea Smart Building rachète Ecometering à Engie

La société de services Ocea Smart Building, a acquis la totalité des titres d'Ecometering auprès d'Engie le 9 juillet.

Le groupe Ocea possède plusieurs filiales dont la société Ocea Smart Building qui est spécialisée dans le sous-comptage, la répartition et le pilotage des charges d'eau, de chauffage et d'énergie. Avec un chiffre d'affaires de 56 millions d'euros en 2020 et 455 employés, Ocea se définit comme « un acteur de référence » dont les services sont implantés dans 1,8 million de logements français. En acquérant la totalité des titres d'Ecometering, Ocea renforce ainsi sa place sur ces marchés.

En effet, Ecometering est l'acteur historique en matière d'individualisation des frais d'eau et de chauffage, lancé en 1996 par Gaz de France (GDF). Avec ses 55 000 logements équipés en sous-compteurs d'eau chaude et de chauffage, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros en 2019. Ce qui fait d'elle le cinquième leader mondial en matière de comptage divisionnaire. « Ecometering bénéficiera quant à lui du réseau des 29 agences d'Ocea Smart Building et de sa force de frappe commerciale » se réjouit Emmanuel Croc, président d'Ocea Smart Building.