Les cadres exerçant des métiers « verts » représentent encore moins de 1 % de tous les cadres. Cependant, le nombre d'offres de recrutement continue de croître depuis 2019. Un constat qui concerne tous les secteurs de l'environnement, selon l'Apec.

Le nombre d'offres d'emploi « vert » destinées aux cadres s'est accru de 22 % en un an, entre 2021 et 2022, selon les dernières données de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec). Cette croissance est de 48 % depuis 2019, contre 19 % en moyenne sur l'ensemble des offres cadres. Cependant, la totalité des offres « vertes », soit 11 600 postes, ne représente encore que 1,8 % de la totalité des offres publiées en 2022 sur la plateforme de l'Apec (625 750). Constat qui reflète la réalité actuelle du marché de l'emploi : les 25 500 cadres « verts » en activité constituent moins de 1 % de tous les cadres français.

Secteur par secteur, cette tendance n'est pas tout à fait identique. Le nombre d'offres concernant la transition énergétique (ingénieur en efficacité énergétique ou encore chargé d'affaires en énergie) s'est multiplié par 1,8 d'une année sur l'autre, privilégiant les techniciens thermiciens, spécialisés dans l'installation de chauffage et de climatisation, essentiellement dans l'ouest ou l'est de la France. La gestion des risques, comptant encore pour près de la moitié des offres cadres « vertes » (responsable HSE ou ingénieur sécurité), a profité d'une augmentation par 1,3, contre 1,5 pour les métiers de l'aménagement du territoire et de la préservation de l'environnement (écologue, ingénieur hydraulique ou chef de projet aménagement). Selon les données relayées par l'Apec, cette dynamique économique s'allie d'une dynamique financière. Entre 2019 et 2022, le nombre d'investissements dans le développement durable – principalement dans les énergies renouvelables, la mobilité électrique et le recyclage des déchets – de la part des entreprises-recruteuses s'est multiplié par 1,8 (malgré une légère baisse sur un an).