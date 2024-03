Olivier Sarlat a été élu président du pôle de compétitivité Aqua-valley lors du conseil d'administration du 1er mars. Il succède à Jean-Luc Erbetta.

Olivier Sarlat est désormais le président du récemment confirmé pôle de compétitivité Aqua-valley. Ce dernier couvre le sud du territoire (Occitanie - Pyrénées-Méditerranée et Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur) et s'intéresse notamment aux solutions d'identification et de mobilisation des ressources en eau, de gestion concertée des ressources et des usages, mais également de réutilisation des eaux. « Je crois dans notre passion commune et dans l'énergie de notre collectif pour faire du pôle Aqua-Valley le cœur battant des solutions pour la filière de l'eau, a indiqué Olivier Sarlat. Il est le creuset dans lequel pourra se développer l'activité de nos 250 adhérents sur nos territoires, en France et à l'international. »

Ingénieur en hydraulique et mécanique des fluides de l'ENSEEIHT (Toulouse) et titulaire d'un MBA intra entreprise d'HEC, Olivier Sarlat est, depuis 2020, le directeur de la région Sud des activités eau de Veolia. Il compte renforcer le rôle moteur du pôle au travers de trois piliers : une gouvernance partagée et une transversalité renforcée avec les autres pôles de compétitivité, l'innovation au service de la croissance économique et de l'emploi de la filière de l'eau, mais également la sensibilisation, l'information et la formation de l'ensemble des parties prenantes de la filière de l'eau.

Il sera épaulé par son bureau, (1) notamment Marie-Armelle Bories (Dralam Technologies), secrétaire générale.