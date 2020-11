Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a mis en place plusieurs aides au financement de projets de décarbonation de l'industrie. Un guichet de subventions vient d'ouvrir pour améliorer l'efficacité énergétique des procédés, par la publication d'un décret et de son arrêté complémentaire. Ce guichet est réservé aux travaux de 3 millions d'euros maximum. Les projets plus conséquents seront financés via un appel à projets.

Cette aide vise notamment des biens de récupération de force ou de chaleur de type échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement (échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques…). Est également concerné l'achat de biens destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations : par exemple, les matériels permettant le suivi des performances énergétiques des installations industrielles (production et consommation des utilités et consommations électriques) et les matériels de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations.

Les aides couvriront de 10 à 50 % des coûts selon le type de travaux et la taille des entreprises.

Le guichet est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022 et hébergé par l'Agence de services et de paiement avec laquelle le ministère de l'Industrie vient de conventionner.