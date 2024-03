Deux nouveaux partenaires analyseront les résolutions climatiques des entreprises avec le FIR et l'Ademe

La saison des assemblées générales est de retour et, avec elle, celle des « Say on climate », autrement dit des résolutions climatiques des entreprises destinées à être soumises au vote consultatif des actionnaires. L'année dernière, le Forum pour l'investissement responsable (FIR) s'était déjà associé à l'Agence de la transition écologique (Ademe) pour analyser ces plans de transition plus en détails, en amont des assemblées.

Cette année, ces deux partenaires s'assurent la collaboration de deux nouveaux acteurs de la finance durable afin d'élargir le périmètre de leur étude à l'échelle européenne, incluant le Royaume-Uni et la Suisse : la fondation suisse Ethos, œuvrant à la promotion de l'investissement socialement responsable (ISR), et la World Benchmarking Alliance, spécialisée dans l'étude des performances des entreprises sous le prisme des objectifs de développement durable (ODD).

Comme les années précédentes, leur travail se traduira par la publication de fiches d'évaluation de la crédibilité des plans et de leur degré d'alignement avec les recommandations du FIR et avec les objectifs de l'Accord de Paris, via la méthodologie Act.