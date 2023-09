Le climat s'enracine dans les stratégies des entreprises et de leurs actionnaires

La tendance, encore timide, avait déjà été observée par les experts des marchés financiers au printemps dernier, en pleine période des assemblées générales (AG). Elle se confirme par le biais du bilan statistique publié mercredi 27 septembre par le Forum pour l'investissement responsable (FIR) : la question climatique s'enracine bel et bien de manière durable dans les préoccupations des actionnaires et, par ricochet, dans celles des entreprises. L'association a fait le compte des « Says on Climate », résolutions climat élaborées par les entreprises et soumises au vote des actionnaires, ainsi que des Shareholder Resolutions (SR), résolutions écrites cette fois par les actionnaires pour pousser l'entreprise à prendre des mesures spécifiques sur un sujet ciblé : gouvernance ou sujet environnemental.

En 2023, 26 « Says on climate » ont été inscrits à l'ordre du jour des AG, adoptés à 85,8 %. En 2022, le FIR en avait certes dénombré 49, mais l'association attribue cette diminution au caractère cyclique, plutôt triannuel, de cet exercice, lancé par ailleurs en 2020 seulement, en Espagne, et pour une seule société. Avec huit résolutions de ce type (12 l'année dernière), la France se situe en tête des pays concernés. Le Royaume-Uni en a enregistré cinq (15 en 2022), l'Espagne trois, comme l'année dernière, les États-Unis aucun, contre deux en 2022.

Le nombre des résolutions relatives au climat présentées par les actionnaires, en revanche, est en constante augmentation : 179 cette année, 155 en 2022, 111 en 2021, 98 en 2020. Celles-ci émanent essentiellement des États-Unis (85), du Japon (49) et du Canada (24). Avec deux de ces programmes, la France apparaît pour la première fois cette année dans le total, depuis 2021. La première concerne Engie et totalise 24,4 % de votes pour, la seconde s'adresse à TotalEnergies et a rassemblé 30,4 % de votes pour. « La procédure pour déposer une résolution en assemblée générale en France reste particulièrement complexe », explique le FIR. En 2020 toutefois, TotalEnergie s'était déjà vu proposer une Shareholder Resolution. Elle n'avait été approuvée qu'à 16 %.