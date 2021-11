Les pays du G20 ne subventionneront plus de centrales à charbon à l'étranger

À l'ouverture de la Conférence mondiale sur le climat (COP 26), à Glasgow, le 31 octobre, les chefs d'État des pays du G20 – qui représentent près de 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre –, se sont engagés à arrêter de subventionner de nouvelles centrales au charbon à l'étranger d'ici à la fin de l'année. « Nous mettrons fin à l'octroi de financement public à l'international pour de nouvelles centrales électriques au charbon d'ici la fin de 2021 », indique la déclaration finale des dirigeants du G20 réunis, les 30 et 31 octobre à Rome.

Cependant, aucun engagement commun n'a été pris pour limiter l'utilisation du charbon à l'échelon national. Le président français Emmanuel Macron s'est notamment félicité de cet engagement « très concret » pris à l'issue du G20 qu'il a qualifié d'« une avancée en matière de climat ». « Je veux saluer les efforts faits dès le G7 par la Corée du Sud et le Japon et, ces dernières semaines, par la Chine, qui ont permis – puisque c'étaient les trois principaux financeurs – d'aller dans cette direction et d'obtenir ce résultat très concret lors de ce G20 », a déclaré M. Macron. De même, l'Afrique du Sud « est en train de finaliser un accord permettant de réduire très fortement sa dépendance au charbon et est accompagnée par l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Commission européenne pour justement accompagner sa transition et passer d'une économie très dépendante du charbon à une économie décarbonée », a ajouté le président.

« Le G20 ne financera plus de centrales au charbon à l'export. Il faut réaliser la portée de cette décision : des milliards n'iront plus au charbon, des centaines de centrales ne verront pas le jour. Une avancée pour le climat, un effort à poursuivre au sein de chaque pays », a aussi réagi, sur Twitter, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

Du côté des ONG, à l'instar du WWF France, on modère toutefois la portée de cet engagement et les associations plaident pour plus d'ambition des pays lors de cette COP 26. « Les pays du G20 ne financeront plus de centrales à charbon à l'export. Ils avaient promis de le faire sur toutes les énergies fossiles. Ce que le G20 a commencé, la COP 26 doit le terminer. Nous appelons la France à sortir de tout soutien aux projets pétroliers et gaziers dès 2022 », a indiqué, sur Twitter, le WWF France. Fin 2020, le gouvernement avait annoncé la fin de ses soutiens aux projets pétroliers à l'étranger en 2025, et des projets gaziers en 2035.