Anne-Sophie Perrissin-Fabert est devenue la nouvelle Déléguée générale de l'Organisation professionnelle des Industries du génie numérique, énergétique et sécuritaire.

Le 22 novembre 2019, l'Organisation professionnelle des Industries du génie numérique, énergétique et sécuritaire (Ignes) a annoncé la nomination d'Anne-Sophie Perrissin-Fabert en tant que Déléguée générale du syndicat.

L'Ignes rassemble 60 entreprises fabriquant des équipements électriques, électroniques et sécuritaires pour les bâtiments résidentiels et tertiaires. En tant que Déléguée générale, Mme Perrissin-Fabertaura aura en charge l'animation des neuf collaborateurs du syndicat. Elle conduira les réflexions stratégiques et pilotera les actions du syndicat en lien avec les instances dirigeantes.

Mme Perrissin-Fabert dirigeait, depuis 2008, l'Alliance HQE-GBC, qui regroupe les professionnels du bâtiment et des infrastructures engagés pour un cadre de vie durable. « Elle poursuit ainsi son parcours professionnel dont l'intérêt collectif et la ville durable sont les deux clés de voûte », a indiqué l'Ignes. Le syndicat « a vocation à promouvoir des solutions pour un bâtiment plus sobre, plus sûr, plus accessible et confortable ».

Anne-Sophie Perrissin-Fabert a aussi occupé le poste de Secrétaire générale de l'association d'élus locaux, Les Éco Maires, de 2004 à 2007. Elle est, par ailleurs, diplômée en économétrie avec une spécialisation de troisième cycle en gestion de l'environnement.