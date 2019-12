Le photovoltaïque connaît une embellie sur les trois premiers trimestres 2019

Au troisième trimestre 2019, près de 280 MW de photovoltaïque ont été raccordés en France, selon l'observatoire publié par le think-tank France Territoire Solaire. « Ce volume est en hausse par rapport au deuxième trimestre (224 MW), qui, lui-même, était en hausse par rapport au premier trimestre (160 MW) », souligne le think thank.

Six mille installations en autoconsommation (partielle ou totale) ont été raccordées. Le think thank note une légère hausse du segment des installations domestiques (<9 kW), avec un volume de 23 MW ; une forte hausse du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), atteignant un volume de 61 MW, et une hausse du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), atteignant un niveau de 30 MW. Les installations d'un mégawatt et plus sont en hausse, avec un volume de 6 MW. En revanche, le segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW) connaît une légère baisse, avec un volume de 6 MW.

« Si cette croissance s'amplifie à nouveau au prochain trimestre, l'année 2019 constituerait un bon cru et potentiellement l'amorce du changement de rythme annuel requis pour se placer sur la trajectoire prévue par la PPE [programmation pluriannuelle de l'énergie] qui prévoit 3 GW par an », estime Antoine Huard, Président de France Territoire Solaire.