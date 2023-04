Autoconsommation collective : Boucl Energie lève 34 M€ pour solariser les zones d'activités économiques

Le gérant de fonds Conquest entre au capital de la société Boucl Energie, à hauteur de 34 millions d'euros. Il rejoint Everwatt, l'actionnaire majoritaire de cette société spécialisée dans l'autoconsommation collective. Cette dernière se positionne notamment sur la solarisation de toitures et parkings de zones d'activités économiques (ZAE). « Ces surfaces, déjà anthropisées, possèdent beaucoup d'atouts pour contribuer à la transition énergétique. En construisant la ville de demain sur la ville d'aujourd'hui, les ZAE pourront devenir de nouveaux sites de production d'énergie verte et locale », indique Boucl Energie.

Il s'agit d'un gisement important : 24 000 zones d'activités économiques sont dénombrées en France. L'entreprise vise d'ores et déjà le déploiement de 300 MWc dans 100 ZAE « avec un pipeline identifié qui comptabilise déjà une soixantaine de projets en développement répartis dans onze régions ». La loi d'accélération sur les énergies renouvelables fixe de nouvelles obligations pour solariser les parkings. Une instruction ministérielle, publiée dans la foulée, encourage le déploiement du solaire sur les zones déjà artificialisées, notamment les zones d'activités.

Boucl Energie propose de financer la construction et la gestion des installations photovoltaïques et de fédérer autour des acteurs privés et publics pour développer des communautés énergétiques.