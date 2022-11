Photovoltaïque : 180 000 m2 de panneaux sur les parkings de gares SNCF

SNCF Gares & Connexion a signé, le 31 octobre, un premier contrat de partenariat avec Tenergie pour développer des projets photovoltaïques sur les parkings de ses gares. En février dernier, la SNCF avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour lancer son plan solaire visant à déployer un million de mètres carrés de photovoltaïque sur son foncier. L'objectif du groupe est de couvrir l'équivalent de sa consommation électrique d'ici à 2030.

Tenergie a retenu 119 gares (sur les 3 000 que compte le groupe) et envisage d'installer 180 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur leurs parkings, pour une capacité de plus de 30 mégawatts (MW). Le partenariat porte sur la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des installations. Une convention d'occupation temporaire (COT) du patrimoine foncier est signée entre les deux parties.

Tenergie revendra la totalité de la production au réseau. « Par cette première collaboration, SNCF Gares & Connexions massifie la capacité renouvelable sur son foncier, avec une mise en service de cette première vague de centrales d'ici à fin 2024 », précise le communiqué.