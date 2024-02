Pilotage du réseau : un outil basé sur l'IA lauréat d'un concours organisé par RTE

À la différence de l'hydraulique ou du nucléaire, la production d'énergies renouvelables dépend d'un apport extérieur difficilement pilotable (vent, température, ensoleillement, etc.). Son anticipation et sa gestion soulèvent donc quelques questions quant à l'équilibrage du réseau électrique par le gestionnaire français. C'est pourquoi de mai à octobre 2023, un concours international a été organisé par la Région Île-de-France et RTE pour imaginer une solution basée sur l'intelligence artificielle (IA) afin d'assister ses dispatcheurs dans la répartition du mix énergétique sur le territoire français. Six entreprises étaient en compétition. Trois ont été sélectionnées et ont créées, pendant les mois d'été, une première version de leurs solutions respectives grâce à la mise à disposition d'un jumeau numérique représentant à petite échelle le réseau français.

L'entreprise La Javaness a remporté le concours avec une solution uniquement basée sur l'IA (quand d'autres ont préféré corréler le moteur de règles et de filtres habituellement utilisé par les équipes de RTE avec des systèmes de réseaux de neurones). Un pari risqué qui s'est avéré gagnant grâce notamment à l'utilisation de l'algorithme Alpha Zero. Développé par une filiale de Google spécialement pour les échecs, celui-ci a pour particularité de reposer sur un socle de connaissances de base (les règles du jeu d'échecs par exemple), pour ensuite apprendre par renforcement à partir de ses propres réussites et erreurs.

L'outil créé par La Javaness sera installé « d'ici trois ans au minimum, selon Alexandre Martinelli, son CEO. « En code source ouvert, il aura vocation - si besoin est - à être déployé chez d'autres gestionnaires », complète-t-il.