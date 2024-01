PFAS : la Métropole de Lyon dévoile son plan de conformité des eaux pour quatre communes impactées

Concernant l'eau, la question de la pollution aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) de la Métropole de Lyon se pose dans quatre communes : Givors, Grigny, Solaize et Marcy l'Étoile. Celles-ci sont alimentées par les captages de Grigny et de Ternay, dont des analyses ont montré une concentration de PFAS supérieure au seuil à ne pas dépasser pour l'eau de consommation, de 0,1 microgramme par litre.

Pour y remédier, la métropole annonce, le 30 janvier, l'élaboration d'un plan d'action d'urgence pour restaurer la qualité de l'eau distribuée aux 37 000 habitants des communes concernées (3 % des habitants de la métropole).

Le nouveau plan d'action, porté par la régie eau publique du Grand Lyon et le syndicat Rhône-Sud, a été présenté à l'État fin 2023 et s'inscrit donc dans la continuité du travail déjà engagé pour restaurer la conformité de l'eau polluée par les PFAS.

La restauration de la conformité de l'eau passera par la création d'interconnexions des réseaux d'eau potable et d'une nouvelle filière de traitement des PFAS à l'usine de production de Ternay. Elle interviendra en deux phases pour atteindre la conformité en 2024 sur l'Ouest lyonnais, dont la commune de Marcy l'Etoile. « Avec une interconnexion permettant l'apport d'eau venant de la Métropole et des nappes du Garon, les eaux distribuées sur ces secteurs seront diluées pour atteindre un taux de concentration inférieur de 0,1 μg/L », détaille la Métropole de Lyon, dans un communiqué.

En 2026, la conformité devrait être atteinte sur le reste des communes impactées (Grigny, Solaize, Givors) : « des travaux importants en 2024 et 2025 sur l'usine de Rhône-Sud à Ternay doivent être menés pour modifier les installations de traitement par le Syndicat Rhône-Sud ».

« D'ici 2026, la qualité de l'eau distribuée dans les quatre communes concernées devrait retrouver des taux conformes à la norme en vigueur. Néanmoins, il n'est pas envisageable que certains industriels perpétuent leurs rejets polluants sans participer à la réparation des dégâts environnementaux et sanitaires qu'ils provoquent », déclare Anne Grosperrin, vice-présidente de la métropole, en charge du cycle de l'eau.

La Métropole de Lyon et les collectivités locales impactées vont donc solliciter l'aide de l'État pour le financement des travaux et l'application du principe pollueur-payeur aux industriels concernés.