L'Agence de l'eau RMC lance un appel à projets « Plan de rebond Eau, Biodiversité, Climat »

L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse lance, jusqu'au 31 décembre 2021, un appel à projets « Plan de rebond eau, biodiversité, climat ». Il s'inscrit dans le cadre du plan de soutien au secteur de l'eau pour faire face aux conséquences de la crise de la Covid-19, défendu par les comités de bassin. L'agence avait déjà adopté des mesures d'urgence en mai dernier, notamment une aide pour les collectivités confrontées à des difficultés pour hygiéniser leurs boues de stations d'épuration.

Cet appel élargit les règles d'intervention du 11e programme de l'Agence de l'eau notamment pour ce qui concerne le petit cycle. Ainsi, les aides pour les travaux sur les stations et réseaux d'assainissement sont ouverts à toutes les collectivités. Il ouvre également la possibilité d'un financement du traitement tertiaire.

De la même manière, l'appel augmente les taux et élargit les possibilités d'investissement dans les domaines de l'eau potable, des économies d'eau et, concernant le climat, de la biodiversité et de la préservation des milieux aquatiques, la conversion à l'agriculture biologique, ou encore de la production d'énergie grâce aux stations.

Il s'intéresse plus particulièrement aux projets les plus réactifs et moins complexes du point de vue des autorisations administratives. L'enveloppe prévue s'élève à 180 millions d'euros.