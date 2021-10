[Pollutec] Federec signe un partenariat pour doper les filières de recyclage en Auvergne-Rhône-Alpes

Signature de la convention entre la Région Auvergne-Rhône Alpes, l'Ademe et Federec Centre et Sud-Est.

© Federec Signature de la convention entre la Région Auvergne-Rhône Alpes, l'Ademe et Federec Centre et Sud-Est.

À l'occasion du salon Pollutec à Lyon, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) Centre et Sud-Est a signé, ce 12 octobre, une convention de partenariat pour développer le recyclage et la valorisation des déchets en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Agence de la transition écologique (Ademe) est aussi partenaire.

La Région fait des activités du recyclage « un des secteurs à enjeux » pour atteindre les objectifs de son schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), indiquent les partenaires dans un communiqué. Auvergne-Rhône-Alpes prévoit d'atteindre une valorisation matière (des déchets non dangereux) de 65 % en 2025 et 70 % d'ici à 2031, et de réduire l'enfouissement de 50 % dès 2025 par rapport à 2010.

L'objectif du partenariat est également de contribuer à la relocalisation des filières en région. « Dans le contexte mondial de pénurie et d'augmentation du prix des matières premières et conformément aux objectifs de la Région de relocaliser l'activité industrielle en région, le développement des filières de recyclage, leur modernisation et l'amélioration de leur compétitivité sont des facteurs de développement, d'indépendance et de création d'emplois. L'économie circulaire représente un potentiel de création de 30 000 emplois en région », déclare Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Federec regroupe dans la région 120 professionnels du recyclage, de la PME aux grands groupes. Dans le cadre du partenariat, l'action de l'Ademe vise à accélérer la modernisation des centres de tri, à mailler le territoire en déchèteries professionnelles et à augmenter les capacités de valorisation des matières.