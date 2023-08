Potentiel photovoltaïque en Île-de-France : un cadastre solaire des parkings est disponible

Le département de l'énergie de l'Institut Paris Région a identifié le gisement solaire disponible des parkings franciliens. Ce sont ainsi plus de 7 500 parkings de plus de 1 500 mètres carrés (m2) qui pourraient accueillir des ombrières photovoltaïques : 23 % en petite couronne et 76 % en grande couronne. Un gisement brut de 5,2 térawatts-heure (TWh) de production théorique maximale d'électricité qui constitue un « véritable levier pour l'essor du solaire ». L'Île-de-France dispose de « tous les outils nécessaires pour favoriser son développement, dans un contexte réglementaire fort », relève l'Institut. Les parkings de plus de 1500 m2 sont en effet soumis à une obligation d'installer des ombrières solaires sur au moins la moitié de leur surface, selon la loi sur l'accélération des énergies renouvelables adoptée en février 2023.

Le cadastre solaire Cartoviz, qui complète celui sur les toitures publié en 2020, a été réalisé à partir d'un modèle d'intelligence artificielle analysant des photos aériennes. Celui-ci a pris en compte les caractéristiques propres à chaque parking et celles, techniques, liées aux installations solaires. L'approche par niveaux permet d'identifier les zones de regroupements par secteur, puis les contours des parkings et enfin les différents indicateurs de chacun d'entre eux, tels que la production potentielle théorique en mégawatt-heure (MWh) et les usages principaux des zones alentours. Au total, 45 % des parkings identifiés correspondent ainsi à des activités tertiaires, économiques ou industrielles.