Le premier cargo à propulsion éolienne au monde a mis les voiles

Le navire Pyxis Ocean a inauguré le 21 août dernier la première ligne commerciale à propulsion éolienne au monde, lors d'un voyage inaugural entre Singapour et le Brésil. Ce cargo vraquier de 230 m de long de Mitsubishi Corporation et affrété par Cargill a été rétrofité avec deux WindWings, des voiles à ailettes de 37,5 mètres de haut. La nouvelle technologie, cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, a été mise au point par BAR Technologies et produite par Yara Marine Technologies. Elle peut équiper et décarboner les navires existants, avec jusqu'à 30 % d'économies de carburants pour les navires récents – voire plus si elle est utilisée en combinaison avec des carburants alternatifs. « Sur un itinéraire mondial moyen », chaque voile permet d'économiser 1,5 tonnes de carburant par jour, soit 4,65t de CO 2 , et même davantage sur les itinéraires transocéaniques.

« Les performances des WindWings seront suivies de près au cours des prochains mois afin d'améliorer encore leur conception, leur fonctionnement et leurs performances », précise Cargill. « BAR Technologies et Yara Marine Technologies prévoient déjà de construire des centaines d'ailes au cours des quatre prochaines années et BAR Technologies étudie également la possibilité de construire de nouveaux navires avec des formes de coques hydrodynamiques améliorées ».