PrioRéno, l'intelligence artificielle au secours de la rénovation des HLM

Développé en 2022 par la Banque des territoires, avec l'État, Enedis et GRDF, et basé sur l'intelligence artificielle, le service gratuit PrioRéno Bâtiments publics est destiné à aider les élus et les décideurs locaux à hiérarchiser les rénovations énergétiques de leur parc immobilier. Le 23 avril 2024, les partenaires ont annoncé, avec l'Union sociale pour l'habitat (USH), l'ouverture de la plateforme gratuite PrioRéno à l'intention de l'ensemble des bailleurs sociaux.

Ce nouveau dispositif doit permettre aux organismes HLM de disposer d'une vision globale de leur parc résidentiel, à travers les caractéristiques techniques, site par site, notamment issues des données des diagnostics de performance énergétique (DPE) et des consommations énergétiques réelles globales (électricité et gaz). Il leur offre aussi la possibilité d'identifier le potentiel d'une installation photovoltaïque pour chaque bâtiment du parc social, expliquent-ils dans un communiqué.

Près de 1,7 million de logements sociaux sont référencés au sein de la plateforme PrioRéno Logement social, dont ceux gérés notamment par CDC Habitat (532 000 logements), ICF Habitat (100 000) ou Maisons & Cités (64 000). « Le déploiement gratuit pour tous les organismes HLM de PrioRéno Logement social appuyé par l'USH permettra à tous d'être dotés d'un outil utile dans la réduction de l'empreinte énergétique et la décarbonation du parc », salue Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH.