Programme Life : Bruxelles annonce 110 millions d'euros de soutien à des projets intégrés

La Commission européenne a annoncé, le 17 février, un investissement de plus de 110 millions d'euros (M€) pour soutenir des projets intégrés de protection de l'environnement et du climat dans onze pays de l'Union européenne. Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre du programme Life à la suite d'un appel à propositions couvrant l'année 2020, précise la Commission européenne.

Ces projets relèvent de la protection de la nature, de la qualité de l'air, de la gestion des déchets et du climat. Au titre de la protection de la nature, le programme finance, en France, le projet de la Région Grand Est, mais aussi un projet finlandais de surveillance et d'amélioration de la gestion du réseau d'aires marines protégées. Pour ce qui est de la qualité de l'air, un projet polonais vise à remplacer les petits appareils de chauffage domestique à combustibles solides dans la région de Silésie. En matière d'économie circulaire, quatre projets ont été sélectionnés : amélioration des systèmes de collecte des déchets recyclables et biodégradables à Chypre, amélioration de la collecte sélective et de la réutilisation des déchets municipaux en Lettonie, prévention des déchets et amélioration du cadre réglementaire au Danemark, amélioration du taux de recyclage des déchets de construction et de démolition en Slovénie.

La Commission va également financer plusieurs projets en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique : aide à la Lituanie pour atteindre les objectifs fixés dans son plan national en matière d'énergie et de climat, soutien à la rénovation des bâtiments en Estonie, financement d'actions d'adaptation au changement climatique aux Pays-Bas, et soutien à un projet de renforcement de la résilience climatique en Tchéquie.

« Les projets intégrés permettent aux États membres de recourir à d'autres sources de financement de l'Union telles que des fonds agricoles, structurels, régionaux et de recherche, ainsi qu'à des fonds nationaux et à des investissements du secteur privé », explique la Commission européenne. Ainsi, le projet de la Région Grand Est, en France, bénéficie également d'un financement du Fonds européen de développement régional (Feder), ainsi que de cofinancements de l'État, de l'Office français de la biodiversité (OFB) et de trois agences de l'eau. Dans leur globalité, les onze projets sélectionnés devraient attirer plus de 10 milliards d'euros (Md€) de fonds complémentaires, annonce l'exécutif européen. Pour la période 2021 à 2027, le programme Life est doté d'un budget de 5,4 Md€.