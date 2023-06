Le projet de loi Industrie verte est adopté par le Sénat

Ce jeudi 22 juin, le Sénat a largement adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'Industrie verte, à 251 voix contre 12. Une étape sans heurts pour le projet du Gouvernement qui consiste à faciliter la réindustrialisation décarbonée de la France. Celui-ci a en effet l'ambition de générer 23 milliards d'euros d'investissements, de créer 40 000 emplois directs et d'économiser 41 millions de tonnes d'équivalent CO 2 (MtCO 2 e) d'ici à 2030. Il mise notamment sur l'implantation de 50 gigafactories sur des friches industrielles réhabilitées, ainsi que sur la formation de 50 000 ingénieurs par an afin d'assurer les besoins en main-d'œuvre.

« C'est une excellente nouvelle. Les débats se sont déroulés dans une ambiance constructive et sérieuse, avec des enrichissements du texte pertinents, au service de l'industrie et de la transition écologique », salue sur Twitter le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a dévoilé le projet de loi, le 16 mai dernier. Les sénateurs ont en effet apporté quelques amendements au texte, désormais transmis à l'Assemblée nationale, qui devrait l'examiner courant juillet.