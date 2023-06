La proposition de loi sur les RER métropolitains a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale

L'Assemblée a voté ce vendredi 16 juin la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains (Serm), ou RER métropolitains, examinée en première lecture. Afin d'accélérer leur mise en œuvre, le texte prévoit notamment de s'appuyer sur l'expertise de la Société du Grand-Paris (SGP), en étendant ses missions afin qu'elle intervienne en tant que maître d'ouvrage sur les projets d'infrastructures ferroviaires nouvelles dans le cadre d'un projet de Serm.

En novembre 2022, Emmanuel Macron annonçait vouloir développer des services express régionaux métropolitains dans dix grandes villes. Un plan de 100 milliards d'euros a été présenté par la Première ministre, Élisabeth Borne, en février dernier pour développer le ferroviaire en France, d'ici à 2040. En France, seuls deux Serm existent (Paris et Léman Express), et deux autres sont en cours de déploiement (Strasbourg et Bordeaux), quand une quinzaine existent en Allemagne ou encore en Suisse.

« Avec ce texte, nous donnons aux collectivités de nouveaux moyens d'agir pour offrir aux citoyens des solutions de transport décarbonées, accessibles et adaptées à leurs besoins », a réagi sur Twitter le député Renaissance Jean-Marc Zulesi, rapporteur de la proposition de loi. Celle-ci doit désormais être examinée au Sénat.