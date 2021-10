Qualité de l'air dans le métro : la RATP va expérimenter un système de freinage moins émissif

Île-de-France Mobilités et la RATP vont expérimenter des garnitures de freinage pouvant réduire « jusqu'à 90 % les émissions de particules PM1, PM2,5 et PM10 liées à la friction ». Ces freins « Green Friction » de Wabtec vont équiper deux trains du RER A pendant un an.

Les nouvelles garnitures ont d'abord fait l'objet de « dix mois de tests concluants sur bancs d'essais ». Une deuxième phase de rodage et d'essais de performance de freinage a été réalisée cet été, de nuit, avec un train du RER A reproduisant les conditions réelles d'exploitation. La nouvelle, et dernière, phase d'essais en conditions réelles est lancée sur la ligne A du RER, « la ligne la plus fréquentée en Europe ». Elle doit permettre à la RATP d'homologuer cette solution. « Un succès de l'expérimentation de garnitures innovantes sur le RER permettra d'envisager d'autres applications possibles sur le réseau Métro », explique la RATP.

Parallèlement, Île-de-France Mobilités et la RATP annoncent compléter le dispositif de mesure en continu de la qualité de l'air. Châtelet-les-Halles et Nation, deux grandes gares parisiennes, vont être équipées, « avant la fin de l'année 2021 », de dispositifs de mesure de la qualité de l'air. En l'occurrence, les équipements seront installés sur les quais de la ligne A du RER (ces stations sont d'importants points de correspondance où passent aussi d'autres lignes). Le réseau de transport parisien comptera alors cinq sites de mesure : les stations de métro Franklin D. Roosevelt (ligne 1) et Châtelet (ligne 4) et les gares d'Auber (RER A), de Châtelet-les-Halles et de Nation (RER A). Les informations sont accessibles sur un site spécial de la RATP.