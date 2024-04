Centrale de Tricastin : le fonctionnement au-delà de quarante ans fait l'objet d'un recours

« Cinquante ans pour Tricastin, la retraite pour demain. » C'est à travers ce slogan que le Réseau sortir du nucléaire et l'association Stop Tricastin ont annoncé déposer un recours contre l'autorisation de fonctionnement au-delà de quarante ans octroyée à la centrale nucléaire de Tricastin (Drôme). Les associations contestent cet allongement de la durée de vie des deux premiers réacteurs de la centrale qui en compte quatre, accordé par l'ASN en septembre 2023. Elles estiment que la procédure est entachée d'irrégularités et comptent bien convaincre le Conseil d'État.

Pour le prouver, elles se basent sur la convention d'Espoo de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Alerté par les ONG, le comité de cette convention a ouvert une procédure en novembre 2023 contre la France pour non-conformité du droit français à la Convention Espoo. Au regard des risques et des investissements que nécessite l'allongement de la durée de vie d'une centrale nucléaire au-delà de sa durée initiale de fonctionnement, la convention prévoit la réalisation d'une étude d'impact et la consultation des pays voisins. Or, à l'époque de l'autorisation octroyée à Tricastin, le droit français ne prévoyait pas ces mesures.

Fin novembre 2023, la France s'est mise en conformité à travers un décret, mais pour les associations « la prolongation des réacteurs 1 et 2 de Tricastin est intervenue avant ce changement de législation, laissant présager que la procédure qui a été suivie par EDF n'était pas conforme aux normes internationales ».

Les associations signalent également les difficultés que rencontre EDF pour réaliser les travaux nécessaires à cette prolongation. Des difficultés qui ne lui permettront pas d'être dans les temps : « Certaines des prescriptions de l'ASN qui devaient être mises en œuvre d'ici à 2025 sur Tricastin 1 pour poursuivre son exploitation vont être repoussées à 2027. »