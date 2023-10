Textiles usagés : Refashion retient quatre nouveaux projets de recyclage innovants

Mercredi 11 octobre, Refashion a annoncé avoir retenu quatre projets d'avenir à l'occasion de la 13e édition de son Challenge Innovation. « Les lauréats de cet appel à projets bénéficieront d'un soutien financier pour poursuivre le développement de leur solution de recyclage innovante des textiles et chaussures usagés », explique l'éco-organisme agréé pour la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de textiles, de linges et de chaussures (TLC).

Refashion a d'abord retenu, le projet « le maillot infini » de Nolt, qui a pour objectif de recycler chimiquement des vêtements de sport usagés non réutilisables en polyester. Le projet, mené avec le producteur de polyester recyclé Seaqual, doit permettre de produire un fil de polyester destiné aux fabricants de vêtements de sport.

Autre projet de recyclage chimique : Upnyl-Tex du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), un projet de recyclage des polyamides (le nylon) issus de vêtements usagés. « Ce processus de transformation permet d'en faire de nouveaux matériaux à haute valeur ajoutée pouvant être utilisés dans d'autres filières industrielles (traitement des eaux et milieux contaminés, capture du CO 2 , retardateurs de flammes, etc.) », explique Refashion.

Le projet Injectil, porté par Wecosta, un spécialiste des produits techniques pour l'automobile et le bâtiment, a pour but de mettre au point une matière esthétique, à faible impact CO 2 et recyclable, à partir de déchets textiles usagés variés. Cela, sans dépasser les performances et le prix d'une matière plastique vierge comparable.

Enfin, La Manufacture, le fabricant de chaussures du groupe Eram, a été retenu avec son projet Pure, qui vise à recycler des mousses en polyuréthane issues des semelles intérieures de chaussures collectées, en mélange avec les rebus de fabrication, en supports moussés intégrables, notamment dans de nouvelles chaussures.