Véhicules électriques : l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi va investir 23 milliards d'euros

L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi va investir 23 milliards d'euros, sur les cinq prochaines années, afin de produire 35 nouveaux modèles de véhicules 100 % électriques d'ici à 2030. Les partenaires annoncent notamment l'arrivée d'un nouveau véhicule électrique Nissan qui remplacera la Micra en Europe et sera produit à Renault ElectriCity, dans le nord de la France.

Les partenaires renforcent également leur stratégie commune en matière de batteries pour atteindre une capacité de production mondiale de 220 gigawattheures (GWh) en 2030, précisent-ils dans un communiqué. Ils ambitionnent de réduire le coût des batteries de 50 % en 2026 et de 65 % en 2028.

Sur les principaux marchés (Europe, Japon, États-Unis, Chine), 15 usines de l'alliance produisent déjà des pièces, des moteurs et des batteries destinés à 10 modèles de véhicules électriques déjà en circulation. « Plus d'un million de voitures électriques ont été vendues à ce jour et 30 milliards de kilomètres parcourus ».