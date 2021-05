Le 4 mai, l'association Cler-Réseau pour la transition énergétique a dénoncé une surcharge de travail des conseillers du réseau national « Faire », notamment en Bretagne. Ces derniers informent et accompagnent les particuliers dans les travaux de rénovation énergétique de leur habitat. Les espaces conseils Faire en Bretagne, comme d'autres régions, connaîtraient depuis plusieurs mois une explosion du nombre de sollicitations des ménages (quatre fois plus qu'en 2020 en moyenne) et n'arriveraient plus à faire face à cette demande. Le Cler a notamment pointé les conséquences de MaPrimeRénov', plébiscitée par les ménages.

Le ministère du Logement a décidé de répondre à l'alerte du Cler qui lui avait transmis un courrier. « Une réunion est prévue le 21 mai à la demande du Cler entre le préfet de la région Bretagne, le cabinet du ministère du Logement et les agences locales de l'énergie et du climat (Alec)», a indiqué ce 5 mai l'entourage de la ministre Emmanuelle Wargon à Actu-Environnement. « Cette alerte est tout à fait prise au sérieux et il n'y a absolument aucun refus d'obstacle sur le sujet. Au contraire, l'idée est de mettre autour de la table toutes les parties prenantes en Bretagne et de trouver des débouchés à l'issue du rendez-vous du 21 mai. La ministre a souhaité que son cabinet soit présent pour que le lien puisse se faire avec d'éventuelles autres situations régionales qui seraient comparables », explique le ministère.

D'autres courriers similaires ont suivi émanant des conseillers de la région Occitanie ou de la métropole de Grenoble, a ajouté le Cler. Le ministère assure qu'il procédera de la même façon avec les autres régions. Le 4 mai, le Cler a boycotté les rencontres digitales du réseau national Faire, organisées par l'Agence de la transition écologique (Ademe), invoquant ces difficultés des conseillers. Or, « l'objet de la réunion portait sur des questions de l'organisation de l'État pour que le réseau travaille mieux. La réunion d'hier a permis un temps d'échanges organisé et spontané entre la ministre Emmanuelle Wargon et les conseillers du réseau Faire », souligne l'entourage de la ministre. L'objectif est « de rationaliser et d'uniformiser l'action de l'État pour faire en sorte que ce soit plus simple à la fois pour les Français et les conseillers », promet-il. Le ministère se félicite également que les « Français s'emparent du sujet de la rénovation énergétique. On a mis des aides qui ont déclenché un mouvement en faveur de [cette] rénovation ».