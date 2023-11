REP textiles : Refashion retient douze nouveaux projets de réemploi

Douze premiers projets ont été sélectionnés pour bénéficier de l'aide au développement du réemploi. Cette aide est délivrée par Refashion, l'éco-organisme agréé pour la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de textiles, de linges et de chaussures (TLC), à travers un appel à projets lancé en septembre dernier.

Huit des douze lauréats sont considérés comme des projets « d'amorçage », ce qui comprend le financement d'opérations de reconditionnement et l'achat d'équipements supplémentaires, et bénéficient ainsi d'une aide de 20 000 euros. Deux d'entre eux se situent en Outre-mer : l'amélioration de la collecte d'une recyclerie solidaire en Guadeloupe et la consolidation du réemploi au sein de l'Association citoyenne pour l'insertion solidaire et économique (Acise) de la Martinique. Les quatre restants constituent des projets en « développement » et obtiennent une aide s'élevant jusqu'à 200 000 euros.

Au total, Refashion versera ainsi un total de 942 000 euros pour soutenir les douze projets sélectionnés (sur les 84 candidatures reçues). Pour rappel, ce dispositif annuel est financé par les éco-contributions des marques de la REP TLC.