REP textiles : Refashion lance un premier appel à projets pour financer le réemploi

Refashion, l'éco-organisme agréé pour la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de textiles, de linges et de chaussures (TLC), lance un nouveau dispositif d'investissement dans le réemploi. Cet appel à projets s'inscrit dans la même veine que le nouveau fonds de réparation, utilisé sous la forme d'un « bonus réparation », prévu par le cahier des charges de Refashion et confirmé en juillet dernier.

Le dispositif est destiné à n'importe quelle entreprise du réemploi et de la réutilisation des textiles, dont la collecte, le reconditionnement et la remise en circulation se déroulent sur le territoire français (avec une distance maximale entre ces différents points de 500 kilomètres). Il existe donc en parallèle des modalités de financement proposées exclusivement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire par le fonds de réemploi et de réutilisation de Refashion. L'appel à projets se décline en deux volets. Le premier, surnommé « amorçage », finance directement des opérations de reconditionnement (nettoyage, détachage, réparation) ou des achats d'équipement pour y parvenir, à hauteur de 20 000 euros. Le second, dont l'enveloppe s'élève à 200 000 euros par projet, s'adresse au « développement » de nouvelles activités en la matière ou le « changement d'échelle » de projets existants.

Les acteurs intéressés peuvent y candidater jusqu'au 13 octobre prochain, dans l'optique d'une sélection des lauréats d'ici au 17 novembre. Au total, Refashion doit y consacrer « un budget annuel de 3,7 millions d'euros en 2023 évoluant jusqu'à 22 millions d'euros en 2028 ». Par ailleurs, « dans les années à venir l'appel à projets pourra intégrer le financement de nouvelles structures de réemploi », indique l'éco-organisme.​