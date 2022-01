Le Carrefour des gestions locales de l'eau est reporté fin juin

La Covid-19 vient à nouveau bouleverser le planning évènementiel du secteur de l'environnement. La 23e édition du Carrefour des gestions locales de l'eau (CGLE) est reportée à fin juin 2022. Face au contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, l'organisateur idealCO préfère jouer la prudence. Prévue les 26 et 27 janvier prochain, le salon est reporté les 29 et 30 juin au même endroit – Parc des expositions de Rennes - et en digital. « Il est essentiel de préserver la santé de tous, nous voulons par conséquent organiser le retour en présentiel du Carrefour de l'eau dans les meilleures conditions sanitaires possibles, c'est pourquoi nous donnons rendez-vous aux acteurs de l'eau en juin » assure Sophie Noël, directrice des événements chez idealCO, et de préciser que cette période est plus favorable pour accueillir le public.

Cette décision a été prise lundi 3 janvier par la direction d'idealCO, avec l'accord des partenaires historiques de l'événement : la Région Bretagne et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Historiquement organisé fin janvier, le salon CGLE avait déjà connu une édition 2021 bouleversée puisqu'elle s'était tenue début mai 2021 en digital uniquement. Avec ce report de cinq mois, idealCO change de stratégie et met toutes les chances de son côté pour proposer une édition en présentiel et en digital à tous les acteurs de l'eau. Rendez-vous est donné fin juin !