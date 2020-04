Afin de mieux structurer la filière de l'assainissement non collectif sur son territoire, le conseil départemental du Finistère a créé une charte reliant tous les acteurs de la filière entre eux. Dix ans après, Yvan Guennic en fait un bilan très positif.

Le secteur de l'assainissement non collectif (ANC) se caractérise par l'implication de nombreux acteurs : le particulier, qui possède une installation dans sa maison ; les bureaux d'études, qui conseillent sur les technologies à mettre en place ; les installateurs ; sans oublier les fabricants de systèmes de traitement ; et le service public de l'assainissement non collectif (SPANC), qui doit vérifier le bon fonctionnement des installations pour limiter les pollutions du milieu.

Tous ces acteurs peuvent influencer, à leur niveau, la qualité et l'efficacité du traitement des eaux domestiques. Le département du Finistère a souhaité améliorer ce secteur et la qualité de service, au regard des enjeux de pollution de son littoral. Il a choisi de créer, en 2008, une charte qui implique, pour ceux qui la signent, une amélioration continue de leur activité. Plus de dix ans après, le bilan est positif.

Yvan Guennic, du département du Finistère, l'a présenté en janvier dernier au Carrefour des gestions locales de l'eau (CGLE). Résumé en trois questions.