Distribution d'eau potable dans les bâtiments : un guide sur l'analyse de risque

Comment évaluer les risques liés aux réseaux intérieurs de distribution d'eau ? Pour aider les professionnels à anticiper cette obligation, issue de la directive Eau potable, un groupe de travail copiloté par l'Astee (1) et le CSTB (2) a été mis en place pour élaborer un guide. Le résultat de leurs travaux (3) est désormais disponible. Outre des définitions, des références réglementaires et documentaires, le guide propose une méthodologie en six étapes pour répondre aux nouvelles exigences. Il rappelle la fréquence de la réactualisation du document et les conditions qui imposent une mise à jour immédiate. Le document fournit également un exemple sur une installation réelle.

Pour mémoire, selon l'arrêté de transposition de la directive du 30 décembre 2022, cette évaluation est à réaliser au plus tard le 1er janvier 2029.