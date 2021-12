Réseaux énergétiques : le Conseil et le Parlement européens s'accordent sur une révision

Ce mercredi 15 décembre, la présidence slovène du Conseil européen a convenu d'un accord informel provisoire avec le Parlement européen pour réviser le règlement relatif aux réseaux transeuropéens énergétiques (RTE-E). Cette révision, proposée initialement par la Commission européenne en décembre 2020, porte sur la modification des critères de sélection des projets énergétiques d'intérêt commun (PIC) au détriment des énergies fossiles.

Elle mettra plus particulièrement un terme au soutien accordé aux nouveaux projets relatifs au gaz naturel et au pétrole. « L'accord intervenu aujourd'hui assure qu'à l'avenir, aucun nouveau projet relatif aux combustibles fossiles ne bénéficiera d'un financement au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, a déclaré Jernej Vrtovec, ministre slovène des Infrastructures. Il vise à assurer que nous investirons dans un avenir vert et neutre pour le climat garantissant l'efficacité, la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement, sans laisser personne de côté. » Cette révision prévoit néanmoins « l'utilisation d'actifs dédiés à l'hydrogène convertis à partir d'actifs de gaz naturel pour transporter ou stocker un mélange prédéfini d'hydrogène avec du gaz naturel ou du biométhane » jusqu'au 31 décembre 2027.

Ce règlement révisé inscrit également l'intégration de Chypre et de Malte (38348) aux RTE-E « pour mettre fin à leur isolement énergétique ». Chaque État membre aura la possibilité d'autoriser une « interconnexion en cours de développement ou de planification ayant obtenu le statut de projet d'intérêt commun et qui est nécessaire pour assurer l'interconnexion permanente de Chypre et de Malte au réseau gazier transeuropéen ». Pour que la révision soit effective, elle doit encore passer par l'approbation des États membres. La Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie donnera sa réponse le 26 janvier 2022.