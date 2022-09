L'ancien site minier d'Arjuzanx devient une réserve naturelle nationale

Déjà classé réserve nationale de chasse et de faune sauvage, le site d'Arjuzanx, dans le département des Landes, devient une réserve naturelle nationale, selon le décret publié, le 4 septembre, au Journal officiel. « Le classement en protection forte de cet ancien site minier contribue à la préservation d'un patrimoine naturel exceptionnel qui abrite une grande diversité d'espèces », déclare Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'Écologie. Il permettra la protection renforcée de ce site de 2 205 hectares, « dans un contexte de pression foncière, et la régulation des usages (chasse, pêche) et projets dans cette région de plus en plus attractive ».

Ce site accueille une grande diversité d'espèces à fort intérêt patrimonial : loutre d'Europe, chauves-souris, tortues et 186 espèces d'oiseaux, dont 41 d'intérêt communautaire, précise le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Il s'agit notamment du premier site français d'hivernage des grues cendrées. On y trouve également des espèces de flore rare ou menacée, comme le lycopode des tourbières, la pulicaire vulgaire ou encore la linaire effilée. Le site présente également « un intérêt majeur au niveau paysager et du patrimoine naturel avec ses vastes plans d'eau, ses pelouses sèches, ses milieux forestiers et dunaires ».

La structure gestionnaire, qui sera désignée après un appel à manifestation d'intérêt lancé prochainement, aura à disposition un budget de plus de 150 000 euros par an « pour effectuer des missions de connaissance, de gestion, de surveillance et de police, d'éducation et d'accueil du public », ajoute le ministère.

La création de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx porte le nombre de réserves naturelles classées en France à 357 : 169 réserves naturelles nationales, 181 réserves naturelles régionales et 7 réserves naturelles de Corse. « Cette nouvelle réserve ajoute ainsi une nouvelle pierre à l'édifice de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030 et de la stratégie nationale pour la biodiversité 2030 », se félicite Bérangère Couillard.