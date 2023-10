Retenues d'eau : deux recours sont déposés contre le projet de Priaires

L'Association de protection d'information et d'études de l'eau et de son environnement (APIEEE) a annoncé le dépôt de deux recours contre l'un des 16 projets de retenue d'eau prévus dans les bassins de la Sèvre niortaise et du Mignon : celui dit de Priaires (SEV 2) dans les Deux-Sèvres, d'une capacité de 167 662 m3. Le démarrage du chantier de l'ouvrage, fin août, avait notamment été mis en lumière par organisateurs du Convoi de l'eau.

Les deux requêtes, déposées auprès du tribunal administratif de Poitiers, visent, pour l'une, à suspendre l'arrêté qui autorise l'aménagement, pour l'autre à l'annuler. L'association dénonce notamment un conflit d'intérêts sur le projet. Elle regrette que parmi les porteurs et bénéficiaires du projet figure la maire de la commune du Val-du-Mignon. « Malgré cette situation évidente de conflit d'intérêts, Madame la Maire a pris part à la préparation de la décision aujourd'hui attaquée et n'a pas mis en œuvre la procédure de suppléance suffisante prévue par la loi, permettant de garantir son impartialité », déplore-t-elle.

Une procédure qui pourrait s'ajouter à celle déjà en cours dans ces bassins.