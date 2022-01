Saur mise sur le marché des services aux collectivités

Le groupe Saur annonce qu'il se positionne sur un nouveau segment de marché des services aux collectivités et crée, dans cette optique, une Business Unit, la direction des services aux régies. « La création de cette nouvelle Business Unit vise à répondre aux récentes évolutions du marché de l'eau, notamment la remunicipalisation du service public de l'eau, les attentes nouvelles en matière de transition écologique et de pilotage des services par la donnée des clients collectivités, explique le groupe dans un communiqué. La direction des services aux régies vient compléter et renforcer la stratégie de croissance commerciale du groupe Saur. Elle a pour ambition de créer des opportunités nouvelles auprès de ces acteurs incontournables du marché de l'eau, grâce à un positionnement engagé et militant, et une offre dédiée. »

Vincent Pégoud, aujourd'hui directeur général adjoint France, aura la responsabilité de piloter la stratégie et les actions de conquête commerciale de cette nouvelle direction. Il devient ainsi directeur général adjoint chargé des services aux régies. Il aura également pour mission de créer une nouvelle offre de services et de solutions numériques modulaires adaptées à leurs besoins. Pour lui succéder, Xavier Piccino est nommé directeur général adjoint France Est et rejoint le comité de direction générale du groupe.

« La création de cette nouvelle direction des services aux régies est une nouvelle étape et un marqueur clé de la transformation entreprise depuis deux ans. Elle démontre notre ambition pour faire évoluer le business model de l'eau », a indiqué Patrick Blethon, président exécutif du groupe Saur.