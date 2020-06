La nouvelle carte des véloroutes dévoilée

L'association Vélo & Territoires a présenté la nouvelle carte du schéma national des véloroutes. Et constate le chemin à parcourir pour atteindre 12 % de part modale du vélo en 2030.

La France s'est dotée d'un « Schéma national des véloroutes », dont le but est de constituer un réseau de grands itinéraires cyclables nationaux. Objectif fixé aux territoires : disposer d'un réseau national de 25 408 km d'ici 2030. L'association Vélo & Territoires, qui regroupe 109 adhérents (régions, départements, intercommunalités…), a présenté aujourd'hui la nouvelle carte du schéma national des véloroutes. À ce jour, 17 515 km sont ouverts (soit 69 % de l'objectif). Quarante-six pour cent de ces voies cyclables ouvertes sont en site propre, c'est-à-dire en voie verte, ou en piste cyclable identifiée.

Des disparités selon les régions

Les régions disposent également d'un schéma propre en articulation avec le Schéma national. Des schémas régionaux qui sont réalisés, quant à eux, à 61 %, avec des disparités. Devant les régions Pays de la Loire (83 %) et Bretagne (74 %), c'est le schéma régional des véloroutes de Bourgogne-Franche-Comté qui est le plus avancé. Les 1 951 km d'itinéraires inscrits à son schéma régional étaient réalisés à 87 % au 1er janvier 2020.

Les territoires ont pour objectif d'achever la mise en place des itinéraires du Schéma national des véloroutes à l'horizon 2030. Il reste dix ans pour préciser, adapter et finaliser ce qui doit être « l'épine dorsale d'un maillage national continu de 100 000 km d'aménagements cyclables régionaux, départementaux, et locaux complémentaires », précise l'association.

Quadrupler les investissements pour le vélo

Quand on sait que 60 % des déplacements des Français font moins de 5 km, le potentiel à développer est énorme. Camille Thome, directrice de Vélo & Territoires

L'ambition est aussi de porter la part modale du vélo à 12 % en 2030. On en est encore loin aujourd'hui avec une part modale autour de 3 %. «, admet Camille Thome, directrice de Vélo & Territoires.».

Quadrupler les investissements des territoires pour le vélo et son usage sera-t-il possible ? « Le vélo aura été le sujet mobilité le plus débattu en sortie de confinement, y compris dans les plus grandes villes de France, constate Camille Thome. Il suscite un vrai engouement. Et quand on sait que 60 % des déplacements des Français font moins de 5 km, le potentiel à développer est énorme ».