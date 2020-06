Onze projets pour des bâtiments sobres sélectionnés par l'Ademe

Dans le cadre de l'édition 2019 de son appel à projets « vers des bâtiments responsables », l'Ademe a sélectionné 11 projets conduisant à la construction de bâtiments sobres et adaptables. L'agence a par exemple sélectionné le projet CCO 2 menée par l'entreprise Aldes. Il s'agit de développer un capteur à bas coût qui analyse les mélanges gazeux pour maîtriser le taux de CO 2 et d'humidité dans les bâtiments.

Dans le cadre de la thématique « adaptation à long terme », l'Ademe va également soutenir le projet Résiliance mené par Armines, CEA Liten, CNRS, Sixense Engineering et Izuba. Ce projet vise à adapter les bâtiments pour réduire la surchauffe estivale via des calculs de simulations thermiques dynamiques (STD) basés sur des projections climatiques actualisées, et grâce à l'analyse en cycle de vie (ACV).

Les projets sélectionnés dans le cadre de la thématique « consommation des ressources et économie circulaire » sont par exemple le projet LoB+HiE lancé par Châtenay, Batiserf, Eco Pertica, CESA, a+samueldelmas et META. Il s'agit de construire une école selon trois modes constructifs différents : béton de chaux avec agrégat de béton recyclé, terre-chanvre et terre non stabilisée. Le projet ProxitriStation, géré par le 107, vise quant à lui à simplifier et massifier le réemploi dans le BTP via deux projets pilotes : aide au tri sur le chantier et stockage de matériaux prêts au réemploi.