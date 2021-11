[SMCL] Réseau des conseillers éoliens et PV : les structures d'accueil prêtes à recruter 26 candidats

Le ministère de la Transition écologique et l'Ademe ont dévoilé, à l'occasion de l'ouverture du Salon des maires et des collectivités locales, la liste des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour mettre en place un réseau de conseillers éoliens et photovoltaïques.

L'idée avec ce réseau est de renforcer l'ingénierie locale à destination des collectivités en leur donnant accès à un conseil gratuit et indépendant. « Les conseillers techniques viendront appuyer les collectivités lors de projets éoliens ou photovoltaïques initiés par un développeur. Ils pourront notamment les sensibiliser sur le déroulé d'un projet d'énergie renouvelable, sur le rôle qu'elles peuvent y jouer et les moyens à leur disposition pour devenir le facilitateur du projet dans l'écosystème territorial, explique le ministère de la Transition écologique. Les conseillers techniques feront également le lien avec les stratégies de développement territoriales pour aider au positionnement de la collectivité et assurer que le projet s'inscrive bien dans ce cadre ». La constitution de ce réseau fait partie des dix propositions d'évolution structurantes pour la filière, issues, en janvier 2018, du groupe de travail national.

Des lauréats ont été sélectionnés en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Occitanie, Guadeloupe, Guyane, Martinique et pour la Réunion et Mayotte. Quatre régions n'auront pas de porteurs en 2021 : Centre-Val-de-Loire, Corse, Ile-de-France et Normandie. Des contractualisations sont toutefois envisagées dans ces dernières d'ici à la fin du premier semestre 2022.

Les structures retenues dans le cadre de l'AMI accueilleront les futurs conseillers éoliens et PV. Elles bénéficieront pour cela d'un accompagnement financier durant trois ans : une subvention de l'Ademe de 30 000 euros au maximum par poste à temps plein et par an. À cette enveloppe pourra s'ajouter un soutien des Régions pour les missions d'animation, de communication, d'organisation d'événements, de formation, etc. à hauteur de 60 000 euros.

Au total, 26 postes seront déployés dans les territoires pour accompagner les collectivités.

Une animation nationale de ce réseau de conseillers devrait être mise en place au début de l'année 2022.