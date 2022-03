Mieux utiliser les solutions fondées sur la nature pour prévenir les inondations

Pour prévenir les débordements des cours d'eau, les submersions marines et les phénomènes de ruissellement, des solutions alternatives aux traditionnelles infrastructures existent : les solutions fondées sur la nature (SfN). Celles-ci visent « à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement [le défi de l'adaptation au changement climatique] de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ». Si des projets, comme le projet Life intégré Artisan, soutiennent le déploiement de ces solutions, celles-ci restent peu utilisées.

« Sur les littoraux en particulier, on voit que les élus locaux sont confrontés à un vrai dilemme : comment préserver la nature, s'adapter aux effets inéluctables de la montée du niveau marin et maintenir un cadre dynamique pour les habitants et les activités liées au littoral, constate Marie-France Beaufils, présidente du Centre européen de prévention du risque d'inondation (Cepri). Les SfN pourraient apporter un début de réponse, mais elles souffrent souvent d'une absence d'évaluation et d'un manque d'analyse économique, qui pourtant aideraient les collectivités dans leur stratégie d'adaptation aux changements climatiques. »

Le Cepri publie un guide destiné aux collectivités pour mettre en avant les avantages des solutions fondées sur la nature et tenter d'inverser cette tendance. Il propose plusieurs exemples illustrant des actions possibles, pour différents aléas, avec des approches alternatives. Il détaille également des méthodes pour la mise en œuvre des SfN, mais également des recommandations pour contourner certaines difficultés.

« C'est dans la recherche de cette complémentarité entre solutions "grises" et "vertes", d'une voie médiane qui combinerait ces deux types de solutions, que les collectivités peuvent trouver des réponses aux défis qui s'annoncent à court terme en matière de gestion du risque d'inondation », souligne le guide.