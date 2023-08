Véhicules à hydrogène : Stellantis finalise l'acquisition de Symbio

Le 28 juillet, le constructeur automobile Stellantis a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 33,3 % du capital de Symbio, spécialiste français de la pile à hydrogène.

Stellantis, l'équipementier automobile Forvia et le spécialiste des pneumatiques Michelin sont désormais actionnaires à parts égales de la société. « L'entrée de Stellantis au capital de Symbio permettra d'accroître son développement en Europe et aux États-Unis. L'acquisition à parts égales dans Symbio renforcera la position de leader de Stellantis dans le domaine des véhicules à hydrogène et soutiendra la production d'utilitaires à pile à combustible en France », met en avant le groupe.