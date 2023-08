Creusée à près d'un kilomètre de profondeur sous la commune d'Étrez, une cavité saline gérée par Storengy est vouée à stocker, non plus du gaz naturel, mais de l'hydrogène « vert » produit sur place. Nom de code du projet : Hypster.

Il s'agit du « premier projet de stockage souterrain d'hydrogène renouvelable en cavité saline en Union européenne ». Baptisé Hypster (pour « Hydrogen pilot storage for large ecosystem replication »), il réunit sept partenaires internationaux autour du site historique de stockage de gaz naturel de Storengy (filiale d'Engie) à Étrez, dans l'Ain. L'objectif, à terme : stocker 44 tonnes de dihydrogène (H 2 ), de quoi alimenter 1 760 bus par jour.

Lancé au début de l'année 2021, le projet Hypster vise à convertir la cavité saline « EZ 53 » de stockage de gaz naturel à l'hydrogène, produit sur place, et ainsi « valider le potentiel » de cette technique avant son passage à l'échelle. Il bénéficie pour cela d'un financement de 13 millions d'euros, avec un soutien européen de 5 millions dans le cadre du Programme de partenariat d'hydrogène renouvelable (ex-Appel à entreprises communes sur les piles à combustible et l'hydrogène).

Un « petit volume » pour de grandes ambitions

La cavité a été creusée en 1982, entre 700 et 1 100 mètres de profondeur sous la commune d'Étrez. Plusieurs raisons ont motivé le choix de cette cavité pour effectuer ce galop d'essai. Premièrement, elle constitue « l'une des cavités salines les plus étudiées au monde », d'après Storengy, et comporte donc toutes les données nécessaires à l'évaluation de son étanchéité. La quantité de saumure qui recouvre ses parois lui confère d'ailleurs une très grande imperméabilité et donc une « excellente étanchéité », à même de contenir une molécule aussi réduite et volatile que l'H 2 . En somme, « aucune adaptation n'est nécessaire ».

Par ailleurs, « EZ 53 » est une cavité de « petit volume » (8 000 mètres cubes) en comparaison d'autres volumes « classiques » de stockage de gaz naturel (300 000 mètres cubes). « Sa taille réduite rend l'expérimentation plus simple, notamment sur la quantité d'hydrogène à mettre en place », explique un porte-parole du projet pour Storengy. Elle permettra aux ingénieurs de procéder à un maximum d'essais de remplissage et de déstockage. « Elle offre l'une des spécificités du projet : pouvoir remplir et vider la cavité avec de l'hydrogène cent fois sur cent jours. À titre d'exemple, une cavité de stockage de gaz naturel est vidée une fois par an. »

Cela étant, Storengy poursuit actuellement les tests d'étanchéité avant de passer à ses essais de cyclage, avec une première quantité de gaz de deux à trois tonnes seulement.

Une production renouvelable locale

Premier pas vers un écosystème plus grand ? Début juillet, Storengy a annoncé la signature d'une convention de partenariat avec la commune de Bresse Vallons (01), la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Ain, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse et la société de métallurgie, Mécabourg, notamment dans le cadre du projet Hypster. Cet accord, valable pour au moins trois ans, vise à réaliser le potentiel du territoire en matière d'hydrogène, notamment en termes de décarbonation, et à engager la montée en compétences des professionnels locaux.

de l'hydrogène qui sera injecté ? Le budget du projet Hypster prévoit l'installation d'un électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) d'une capacité d'un mégawatt (MW), alimenté par une production locale d'électricité renouvelable à base de photovoltaïque et d'hydraulique. Cette unitéqui, une fois stocké puis déstocké, sera ensuite utilisé. Cette installation devrait être opérationnelle avant la fin de l'année 2023. Et elle s'accompagnera par ailleurs d'un compresseur destiné à remplir des remorques à tubes pour le transport et la distribution de l'hydrogène.

« Si aujourd'hui, Storengy stocke du gaz naturel, demain, ce sera du gaz 100 % renouvelable : biométhane, e-méthane, hydrogène, etc., conclut le porte-parole de l'entreprise. Le projet Hypster est une étape importante dans le processus en cours d'adaptation de nos équipements. » Un autre projet de Storengy, Stor'Hy, envisage le stockage d'hydrogène dans une nappe aquifère sous Cerville, près de Nancy (Meurthe-et-Moselle).